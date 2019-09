Europa League, Cluj-Lazio

La trasferta in Romania per cancellare la delusione di Ferrara. La Lazio si affaccia alla sfida con il Cluj, gara d'esordio di Europa League, inseguita dagli spettri del finale nella gara del Mazza, ma Simone Inzaghi invita i suoi a incanalare le sensazioni nel modo giusto e reagire subito all'inatteso knock out. Riferendosi alla partita di domenica, Inzaghi usa bastone e carota: "Nelle critiche bisogna mantenere sempre un certo equilibrio, coi ragazzi abbiamo analizzato quel che non è andato - afferma nella conferenza stampa in Romania -. Abbiamo capito, io per primo, che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Fermo restando che abbiamo sbagliato 25 minuti su 270' giocati finora".

