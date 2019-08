Europa League, a Montecarlo i sorteggi. Roma e Lazio in attesa - DIRETTA

Attesa per i sorteggi della fase a gironi della Uefa Europa League. Interessate le squadre della Capitale, Lazio e Roma. Purtoppo i granata ieri sera sono stati eliminati dagli inglesi del Wolverhampton.

Niente clamorosa rimonta del Toro nei playoff dell'Europa League dopo il 2-3 dell'andata contro i Wolves: la squadra di Mazzarri ha perso ancora (2-1). E' uscita a testa alta dopo 90' giocati con personalità, battendosi fino all'ultimo secondo del recupero, con il rimpianto degli errori dell'andata a Torino, a conti fatti decisivi. Le ambizioni sono state ridimensionate al 30' pt da una prodezza di Jimenez, stretto tra Bremer e Bonifazi, una girata sul primo palo che ha sorpreso Sirigu. Uno schiaffo per un Torino fino a quel momento eccellente e molto diverso rispetto all'andata, nel gioco e nella formazione: fuori Nkoulou, momentaneamente 'sospeso', Ansaldi infortunato, Berenguer e Meitè, in panchina. In posizione più avanzata Baselli, spostamento che gli ha giovato, come pure la presenza di Lukic.