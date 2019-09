Champions League: il giorno di Juventus e Atalanta

Champions League, dopo Inter e Napoli, tocca a Juventus e Atalanta scendere in campo. Alle 21 la Juventus è attesa dall'Atletico Madrid mentre l'Atalanta è di scena a Zagabria contro la Dinamo. Il match clou è Psg-Real Madrid. Alle 19 aprono Club Brugge-Galatasaray e Olympiacos-Tottenham.

La vigilia della Juventus e dell'Atalanta

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus, prima giornata del gruppo D di Champions League. Atletico Madrid (4-3-1-2): 13 Oblak, 23 Trippier, 15 Savic, 2 Gimenez, 12 Renan Lodi, 6 Koke, 5 Partey, 8 Saul, 11 Lemar, 19 Diego Costa, 7 Joao Felix. (1 Adan, 22 Hermoso, 4 Arias, 16 Herrera, 20 Vitolo, 10 Correa, 14 M. Llorente). All.: Simeone. Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 8 Ramsey, 10 Dybala, 16 Cuadrado, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur). All.: Sarri. Arbitro: Danny Makkelie (Ola) Quote Snai: 2,40; 3.00; 3,30.

Probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Atalanta, partita del gruppo C della Champions League in programma domani al Maksimir Stadion (ore 21): Dinamo Zagabria (4-2-3-1): 40 Livakovic; 30 Stojanovic, 66 Dilaver, 55 Peric, 22 Leovac; 5 Ademi, 27 Moro; 8 Hajrovic, 7 Dani Olmo, 99 Orsic; 21 Petkovic (1 Zagorac, 6 Ivo Pinto, 28 Theophile-Catherini, 19 Moubandje, 14 Goyak, 10 Majer, 92 Kadzior) All.: Bjelica. Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 6 Palomino, 2 Toloi, 5 Masiello ; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata (57 Sportiello, 4 Kjaer, 19 Dijmsiti, 21 Castagne, 18 Malinovskyi, 88 Pasalic, 9 Muriel) All.: Gasperini. Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna). Quote Snai: 3,70; 3,45; 2,10.

