Euro 2020, qualificazioni: Grecia Italia 0-3 LIVE

Si gioca Grecia-Italia 0-3 LIVE In campo anche Turchia-Francia 2-0, Bielorussia-Germania 0-2, Scozia-Cipro 2-1 e Belgio Kazakistan 3-0. Gli altri risultati

I gol

Grecia-Italia 0-3: al 34' dilagano gli azzurri con un gran gol di testa di Bonucci su cross dalla sinistra di Emerson

al 34' dilagano gli azzurri con un gran gol di testa di Bonucci su cross dalla sinistra di Emerson Grecia-Italia 0-2: al 30' fulminea ripartenza azzurra con Insigne che raddoppia con un gran tiro su passaggio di Chiesa

al 30' fulminea ripartenza azzurra con Insigne che raddoppia con un gran tiro su passaggio di Chiesa Grecia-Italia 0-1: Al 24' pt azione in profondità degli azzurri con Belotti che imbecca Barella solo in area. Tiro di prima intenzione del cagliaritano che porta in vantaggio l'Italia

Le scelte di Mancini - Italia con il 4-3-3, com'era nelle previsioni, ad Atene contro la Grecia, nella terza partita delle qualificazioni a Euro 2020. Belotti sarà al centro dell'attacco, con ai fianchi Insigne a sinistra e Chiesa a destra. Centrocampo con Barella a destra e Verratti a sinistra a fare da scudo al playmaker Jorginho. In difesa, davanti al portiere Sirigu, ci saranno Florenzi nel ruolo di terzino destro e l'ex compagno della Roma, Emerson Palmieri, dalla parte opposta. Bonucci e Chiellini saranno i centrali.

Sorpresa Bosnia - La Finlandia batte 2-0 (0-0) la Bosnia a Tampere in un incontro valido per la terza giornata del gruppo J, quello dell'Italia, di qualificazione a Euro 2020. Una doppietta di Pukki nella ripresa ha deciso l'incontro, che porta i finlandesi a 6 punti in classifica come l'Italia, che gioca stasera con la Grecia, e lascia i bosniaci a quota 4.