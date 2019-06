Euro 2020: Croazia-Galles 2-1, in gol anche Perisic

La Croazia ha battuto per 2-1 il Galles in una partita del Girone E di qualificazione a Euro 2020 disputata nello stadion Gradski vrt, a Osijek. I vicecampioni del mondo allenati da Zlatko Dalic sono passati in vantaggio al 17' grazie a un autogol di Lawrence e hanno raddoppiato con Perisic al 3' della ripresa. Al 32' del secondo tempo è arrivato anche il gol della bandiera firmato per i gallesi da Brook.

Islanda batte l'Albania di Edy Reja per 1-0 in una partita del Girone H di qualificazione a Euro 2020 disputata sul terreno del Laugardalsvollur di Reykjavik. Ha deciso il confronto una rete di Johann Berg Gudmundsson dopo 22' di gioco.

Risultati

Croazia-Galles 2-1

Islanda-Albania 1-0

Armenia-Liechtenstein 3-0

Azerbaigian-Ungheria 1-3

Estonia-Irlanda del Nord 1-2

Finlandia-Bosnia-Erzegovina 2-0

Moldavia-Andorra 1-0

Russia-San Marino 9-0

Belgio-Kazakistan in campo stasera

Bielorussia-Germania

Grecia-Italia

Scozia-Cipro

Turchia-Francia