Giro: la crono di Verona, Carapaz partirà alle 16,46

In 142 'reduci' dalle sfide in alta montagna si giocheranno domani la cronometro valida come 21/a e ultima tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo. Appuntamento nell'Arena di Verona, dove verrà assegnata la maglia rosa, dopo 17 chilometri di sfida contro il tempo. Troppo pochi, forse, per ribaltare le attuali gerarchie. O forse no.

Ad aprire le partenze, alle 13,45, sarà l'ultimo classificato della generale, il giapponese Sho Hatsuyama, poi le performance dei corridori verranno scandite: 1' fra l'una e l'altra fino alle 15,46. A quel punto, fra l'irlandese Edward Dunbar, attualmente 21/o, e il successivo corridore, Fausto Masnada, partirà un corridore ogni 3'. Primoz Roglic scatterà dalla pedana alle 16'37", lo spagnolo Mikel Landa alle 16,40, Vincenzo Nibali alle 16,43, infine l'ecuadoriano e maglia rosa Richard Carapaz alle 16,46. Occhio al recordman dell'ora, il belga Victor Campenaerts, che partirà alle 14,15 ed è il favorito numero uno per il successo di tappa.