Serie A: Fiorentina Milan

E' Massa l'arbitro designato per Roma-Juventus, posticipo della 36/a giornata di serie A che si giocherà domenica sera alle 20.30. Lo rende noto l'Aia. Per Fiorentina-Milan di sabato è stato scelto Mariani, mentre a dirigere Cagliari-Lazio sarà Fabbri. Valeri a S.Siro per Inter-Chievo.

Queste le designazioni arbitrali in vista della 17/a giornata di ritorno di Serie A, in programma nel week end: