Serie A: Atalanta Genoa

"È già molto bello che si parli di Champions riguardo all'Atalanta. Sono fiducioso che i miei compagni affronteranno nel modo giusto le tre partite di campionato che mancano e anche la finale di Coppa Italia". Rafael Toloi professa un cauto ottimismo sulla chiusura d'annata dei nerazzurri, costretti a fare a meno di lui: "Vivere questo momento magico solo da tifoso è doloroso, soffro più io di chi scende in campo. Sono uno dei veterani, essendo qui da quattro anni: nessuno è più contento di me degli exploit della squadra", spiega il difensore italobrasiliano, la cui stagione stagione è finita anzitempo con la semifinale di andata a Firenze il 27 febbraio scorso per una lesione prima all'adduttore lungo della coscia sinistra e quindi alla caviglia, operata il 23 aprile per una lesione capsulo-legamentosa. "Porto le stampelle, avevo già vecchi problemi che si sono riacutizzati - prosegue Toloi, 29 anni il prossimo 10 ottobre -. Assistere da fuori è difficile, ma sto seguendo le terapie e spero di essere pronto a lavorare con la palla fin dalla prossima preparazione estiva". Sul prossimo impegno, con due punti fermi della difesa come Mancini e Masiello squalificati, l'oriundo è netto: "Il Genoa è un ostacolo duro anche perché gli servono punti per assicurarsi la salvezza - chiude -. Gasperini saprà trovare correttivi. Il mio connazionale Roger Ibañez (arrivato a gennaio, ndr)? È bravo, con un buon piede, veloce e tecnico, adatto al nostro gioco. Lavora con noi da qualche mese, è ancora giovane".