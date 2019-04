In campo Ajax Juventus 0-0 DIRETTA

In campo Ajax-Juventus e Manchester United-Barcellona 0-0 LIVE

120 tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam perché "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio". E' quanto ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook chiedendo ai tifosi che si trovano nella capitale olandese per seguire l'incontro tra Ajax e Juve di "tenere la testa sulle spalle". "Il calcio è bello, lo sport è bello - ha aggiunto - però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando".

Diverse decine di tifosi italiani della Juventus sono state arrestate ad Amsterdam. Lo riferisce il quotidiano olandese 'De Telegraaf' nel sua edizione online. Il gruppo, si legge, era in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino e un coltello e si trovava nelle vicinanze della 'Johan Cruijff Arena', dove stasera è in programma l'andata dei quarti di Champions, Ajax-Juventus. Secondo quanto riferito dai media che riportano notizie di fonte della polizia, i tifosi della Juventus sono stati arrestati e trasferiti in autobus in un centro di detenzione. Tra l'altro, immagini diffuse da Sky, mostrano l'uso di idranti e fumogeni da parte della polizia verso i gruppi di tifosi nei pressi dello stadio.

Personale della Digos della Questura di Torino è impegnato ad Amsterdam, dove decine di tifosi italiani della Juventus sono stati fermati perché in possesso di fuochi d'artificio, manganelli e spray al peperoncino nelle vicinanze della Johan Cruijff Arena. Lo stadio ospita questa sera l'andata dei quarti di finale della Champions League tra l'Ajax e la Juventus. Gli agenti italiani presenti sul posto collaborano con la polizia olandese.

Emre Can, se mettiamo qualità andiamo in semifinale - "Vogliamo vincere la Champions League e faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo, anche se le concorrenti sono forti". Emre Can incassa lo scudetto, ormai distante un solo punto, e focalizza sul traguardo europeo l'obiettivo principale della stagione della Juventus. "Fin qui tutto bene ma non abbiamo ancora vinto nulla, stiamo entrando nel momento chiave della stagione - ha spiegato il centrocampista tedesco ai microfoni di Dazn -. L'Ajax è una squadra giovane e coraggiosa e contro il Real ha dimostrato tutta la sua forza. Se tireremo fuori tutte le nostre qualità, raggiungeremo le semifinali". Il centrocampista tedesco, che Allegri ha utilizzato anche come difensore, salterà la partita di questa sera per infortunio.