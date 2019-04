Champions: 1-0 all'Old Trafford, il Barcellona 'vede' la semifinale

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Il Barcellona espugna l'Old Trafford e batte ancora una volta il Manchester United, stavolta però nei quarti di finale di Champions league (le ultime due sfide tra le due squadre erano state le finali del 2009 e del 2011, vinte dai blaugrana). Finisce 1-0 per Messi e compagni grazie all'autorete di Shaw al 12' del primo tempo, sfortunata deviazione di un colpo di testa di Suarez. Una vittoria pesante in vista del ritorno al Camp Nou la prossima settimana. Il Barcellona - che da tre anni non supera i quarti - arriva al match dell'Old Trafford con la Liga in tasca mentre Pogba e compagni non stanno passando un buon momento in patria (hanno perso tre delle ultime quattro partite, tra Premier League e FA Cup) dopo il passaggio del turno contro il PSG.



Ole Gunnar Solskjaer sceglie il 4-3-3 per la sfida con il Barcellona. Davanti a De Gea, linea difensiva a quattro con Young, Smalling, Lindelöf e Shaw. Fred e McTominay affiancano Pogba nel trio di centrocampo, in avanti spazio a Dalot, Lukaku e Rashford. Risponde con il classico 4-3-3 il Barcellona di Ernesto Valverde: davanti a Ter Stegen, la linea arretrata formata da Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. Arthur, Sergio Busquets e Rakiti presidiano il centrocampo blaugrana, davanti il tridente Messi-Luis Suárez-Coutinho. Il leit motiv della partita è subito chiaro: Barcellona che fa possesso palla e United che parte di rimessa in velocità. La prima occasione è per i Red Devils dopo 5': McTominay conquista calcio di punizione sulla trequarti, Rashford si incarica della battuta ma la conclusione, pur se potente non inquadra lo specchio della porta. Il Barcellona va in vantaggio al primo vero affondo al 12' grazie ad un colpo di testa di Suarez deviato nella propria porta da Shaw. L'arbitro Rocchi prima annulla per fuorigioco poi la Var corregge e convalida il gol. Lo United fatica a ritrovare il senso del gioco ma dopo l'inevitabile contraccolpo si riorganizza. I ritmi sono intensi. Al 21' è ancora Rashford a rendersi pericoloso ma la sua conclusione è alta. Al 40' altra occasione per lo United ma Dalot, da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Il Barcellona contiene il risultato con il minimo sforzo e sfiora il raddoppio allo scadere della prima frazione con Coutinho. Nella ripresa i Red Devils cercano il pareggio e si rendono più volte pericolosi ma il Barcellona amministra il vantaggio.