Inter a Cagliari senza Icardi, le formazioni

Inter a Cagliari per la quinta partita consecutiva senza Icardi mentre infuria la polemica tra Maurito e la società. Neppure Keita è disponibile. Ancora non è al meglio anche se in via di recupero. L'attacco sarà quindi guidato da Lautaro Martinez supportato Perisic, Nainggolan e Politano. In mediana dovrebbe confermare la coppia Brozovic-Vecino. In difesa centrali De Vrij e Skriniar, con D'Ambrosio e uno tra Dalbert e Asamoah. Tre i diffidati: Vecino, Lautaro Martinez e D'Ambrosio.

Buone notizie dall'infermeria del Cagliari: Despodov è tornato nel gruppo e anche Thereau e Cacciatore sono tra i convocati. Restano ai box, invece, Cerri, Birsa, Romagna, Klavan e Castro. Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione anche Joao Pedro, ma in mezzo al campo Maran perde Deiola, a sua volta fermato dal giudice sportivo.

Probabili formazioni di Cagliari-Inter. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini, 8 Barella, 8 Cigarini, 20 Padoin, 21 Ionita, 30 Pavoletti, 10 Joao Pedro. (1 Rafael, 16 Aresti, 12 Cacciatore, 22 Lykogiannis, 26 Leverbe, 24 Faragò, 6 Bradaric, 17 Oliva, 32 Despodov, 36 Doratiotto, 77 Théréau). All.: Maran. Diffidati: Bradaric, Cigarini, Faragò, Ionita, Pisacane. Indisponibili: Birsa, Castro, Cerri, Klavan, Romagna. Squalificati: Deiola. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro Martinez (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 61 Colidio). All. Spalletti Indisponibili: Icardi, Keita Balde, Vrsaljko Squalificati: nessuno Diffidati: D'Ambrosio, Vecino, Lautaro Martinez Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 4,75 3,55 1,75