Icardi all'Inter: "Chi prende le decisioni mi rispetti"

"Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter": così l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi in una lettera su Instagram.



"In una famiglia - si legge - possono succede cose belle e brutte. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato. Nella mia storia. All'Inter. Con l'Inter". Spalletti: 'Non ne parlo più'

"E' nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. E' in questi momenti che ho deciso di rimanere all'Inter, con l'Inter", afferma l'attaccante nella lettera. "E per amore di questi colori - si legge - ho rifiutato offerte che difficilmente un giocatore professionista avrebbe rifiutato, tanto più in condizioni simili".



"Quando ho sentito che con i miei gol potevo aiutare l'Inter a essere più forte - scrive Icardi -, di tante cose. Più forte dei problemi di fair-play finanziario. Più forte delle nostre difficoltà, quando erano in tanti a giudicare che come squadra non valevamo un granché. All'Inter. Con l'Inter. E nonostante tutto ho sempre deciso di rimanere".