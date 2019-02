Serie A: Genoa Lazio. Inzaghi: 'Siamo in emergenza'

Alle 15 in campo Genoaa-Lazio, Udinese-Chievo ed Empoli-Sassuolo

Sarà una Lazio più che incerottata quella che a Marassi andrà a caccia di punti per continuare la corsa al quarto posto. Simone Inzaghi deve fare i conti con un'infermeria sold out che lo costringerà a schierare una formazione rimaneggiata. "Purtroppo è un momento così, abbiamo 10 giocatori indisponibili che sono Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Berisha, Durmisi, Lukaku e Leiva. Solo quest'ultimo ho convocato nonostante abbia una caviglia gonfia per un trauma accusato nell'ultima partita - il bollettino medico del tecnico biancoceleste -. Oggi non era in condizione per potersi allenare, domani vedrò se portarlo in panchina. Non può essere un alibi però, andrà in campo una squadra competitiva contro un Genoa ostico, che ha perso Pjatek ma che può contare su due attaccanti bravi ad attaccare la profondità come Sanabria e Kouamé".

Le formazioni

Genoa (4-4-2): 97 Radu, 14 Biraschi, 19 Romero, 97 Zukanovic, 4 Criscito, 22 Lazovic, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 24 Bessa, 9 Sanabria, 11 Kouamè. (93 Jandrei, 1 Marchetti, 27 Sturaro, 3 Gunter, 32 Pereira, 13 Pezzella, 18 Rolon, 99 Schafer, 44 Veloso, 27 Dalmonte, 19 Pandev). All.: Prandelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Hiljemark, Mazzitelli, Favilli, Lapadula, Vodisek. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu, 27 Romulo, 32 Cataldi, 6 Leiva, 25 Badelj, 19 Lulic, 11 Correa, 20 Caicedo. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 14 Durmisi, 77 Marusic, 66 Jordao, 30 Neto). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Immobile, Luis Alberto, Leiva. Indisponibili: Wallace, Bastos, Parolo, Berisha, Immobile, Lukaku, Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Arbitro: Banti di Livorno. Quote Snai: 3,20; 3,35; 2,25.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 4 Opoku, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 13 Ingelsson, 38 Mandragora, 6 Fofana, 77 D'Alessandro; 23 Pussetto, 7 Okaka (88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 24 Wilmot, 90 Zeegelaar, 10 De Paul, 14 Micin, 15 Lasagna, 91 (Teodorczyk). All. Nicola Squalificati: De Maio Diffidati: Fofana, Opoku, Mandragora Indisponibili: Barak, Badu, Samir, Sandro, Behrami Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 27 Depaoli, 14 Bani, 15 Rossettini, 5 Barba, 11 Leris, 8 Diousse, 56 Hetemaj, 17 Giaccherini, 9 Stepinski, 69 Meggiorini (1 Semper, 67 Caprile, 12 Cesar, 2 Schelotto, 4 Rigoni, 44 Jaroszynski, 7 Piazon, 21 Burruchaga, 13 Kiyine, 20 Djordjevic, 10 Pucciarelli). All: Di Carlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Indisponibili: Tomovic, Seculin, Andreolli, Frey, Pellissier. Arbitro: Paolo Valeri di Roma Quote Snai: 1,80; 3,40; 4,75.

Empoli (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell'Orco; 2 Di Lorenzo; 8 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traore', 23 Pasqual; 17 Farias; 11 Caputo. (1 Provedel, 22 Maietta, 32 Rasmussen, 43 Nikolaou, 13 Antonelli, 6 Pajac, 4 Brighi, 18 Acquah, 48 Ucan, 7 Mchedlidze, 37 Oberlin, 20 La Gumina). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maietta, Capezzi, Silvestre, Bennacer. Indisponibili: Polvani. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 13 Peluso, 23 Magnani, 6 Rogerio, 32 Duncan, 12 Sensi, 73 Locatelli, 25 Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic. (79 Pegolo, 3 Demiral, 5 Lemos, 31 Ferrari, 4 Magnanelli, 68 Bourabia, 98 Adjapong, 10 Matri, 11 Scamacca, 20 Boga, 34 Di Francesco, 99 Brignola). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi. Indisponibili: Sernicola, Marlon. Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia Quote Snai: 2,70; 3,35; 2,60.