Serie A: Spal Fiorentina, Chiesa capitano

Sono venti i convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani alle 12,30 contro la Spal. Rispetto all'ultima gara pareggiata 0-0 con il Napoli tornano a disposizione Benassi e Milenkovic, reduci da squalifica, e Laurini che ha smaltito i problemi fisici che lo hanno costretto sabato scorso a dare forfait. Assenti, come previsto, Pezzella e Mirallas alle prese con i rispettivi infortuni rimediati durante il match con i partenopei. Nell'impegno di domani la squadra viola sarà capitanata da Federico Chiesa come già accaduto in questa stagione in occasione della trasferta di Bologna quando Pezzella mancò per squalifica. Il figlio d'arte è l'unico al momento sicuro di una maglia da titolare nel reparto offensivo, per il resto Pioli è alle prese con vari dubbi che scioglierà solo in extremis: per due posti sono in lizza quattro giocatori, vale a dire Muriel (favorito comunque a partire dal primo minuto), Simeone, Gerson e Pjaca.

Per quanto riguarda gli altri reparti il tecnico viola sembra avere le idee più chiare: tornerà titolare Vitor Hugo dopo l'infortunio muscolare che lo ha fermato per una paio di gare, accanto al centrale brasiliano il favorito a sostituire Pezzella è Ceccherini, mentre a destra tornerà Milenkovic e a sinistra sarà confermato Biraghi. A centrocampo rientra Benassi che ha dovuto smaltire due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Chievo, insieme all'ex granata vanno verso la riconferma Edimilson Fernandes e Veretout. Al seguito della Fiorentina sono annunciati oltre 1400 tifosi, un maxi esodo per spingere la squadra verso il 10/o risultato utile di fila in trasferta: l'ultima sconfitta subita dai viola risale al 7 ottobre, 1-0 all'Olimpico contro la Lazio, da allora tre vittorie e sei pareggi fra campionato e Coppa Italia.