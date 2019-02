Serie B: Lecce-Ascoli rinviata a data da destinarsi

L'anticipo della 22/a giornata del campionato di Serie B, Lecce-Ascoli, è stato rinviato a data da destinarsi, dopo lo scontro di gioco che ha costretto il centrocampista Manuel Scavone a finire in ospedale a bordo di un'ambulanza. Il giocatore ha perso i sensi, facendo temere il peggio. Il 31enne Scavone, caduto pesantemente a terra dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, è stato subito soccorso e portato in ospedale. La partita verrà recuperata in una data da stabilire.

Il quadro della 22/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Lecce-Ascoli rinviataa

Padova-Salernitana sabato ore 15

Carpi-Verona

Cosenza-Cittadella

Spezia-Cremonese ore 18

Benevento-Venezia domenica ore 15

Crotone-Livorno

Pescara-Brescia ore 21

Palermo-Foggia lunedì ore 21