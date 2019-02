Serie A. Empoli Chievo, probabili formazioni

Settimana corta e intensa per l'Empoli che, dopo la sconfitta in casa col Genoa, e dopo la 'cavalcata' delle ultime ore di mercato, già domani, ancora al 'Castellani', gioca un altro scontro diretto delicatissimo, stavolta contro il Chievo fanalino di coda. L'Empoli però affronta questa gara finalmente a trattative e giochi chiusi. Chi c'è c'è. "E' stato un mese intenso - racconta il tecnico azzurro Beppe Iachini -, i nostri ragazzi hanno avuto richieste e questo vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante. Abbiamo dovuto rinunciare a Zajc, ma dovevamo fare un sacrificio per completare altre operazioni. Ha avuto un'offerta importantissima ed era difficile impedirgli di andar via. Questo ci ha consentito comunque di rinforzarci, affronteremo un girone di ritorno difficile in cui sarà fondamentale la crescita. Questo è il gruppo e con loro affronteremo il girone di ritorno". Davvero tanti i nuovi volti catapultati in Italia nell'arco di una mattinata: dallo svizzero Oberlin in arrivo dal Basilea, al greco Nikolaou dell'Olympiacos. "E' il giorno precedente alla gara, giochiamo anche in anticipo di sabato. Ho davvero poco tempo per conoscerli, qualcuno viene addirittura da un altro campionato. Non è semplice capire in mezza giornata quello che chiediamo, vediamo quello che servirà. E' stato un cambiamento forte, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo".

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): 1 Provedel; 5 Veseli, 26 Silvestre, 32 Rasmussen; 2 Di Lorenzo, 8 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traorè, 23 Pasqual; 11 Caputo, 17 Farias. (21 Perucchini, 22 Maietta, 39 Dell'Orco, 43 Nikolaou, 34 Diks, 13 Antonelli, 6 Pajac, 4 Brighi, 18 Acquah, 48 Ucan, 7 Mchedlidze, 37 Oberlin). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Capezzi, Maietta, Silvestre. Indisponibili: Dragowski, La Gumina. Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 14 Bani, 15 Rossettini, 5 Barba; 13 Kiyine, 4 N. Rigoni, 56 Hetemaj; 17 Giaccherini; 9 Stepinski, 31 Pellissier. (1 Semper, 67 Caprile, 12 Cesar, 2 Schelotto, 6 Frey, 44 Jaroszynski, 8 Diousse', 21 Burruchaga, 11 Leris, 20 Djordjevic, 69 Meggiorini, 10 Pucciarelli). All.: Di Carlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Giaccherini, N. Rigoni. Indisponibili: Seculin, Tomovic. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 1,95; 3,50; 4,00.