Serie A: Inter Sassuolo, formazioni

Provare a vincere un titolo e ''acchiappare'' il Napoli in classifica. Luciano Spalletti indica la strada da seguire per la sua Inter nella seconda parte di stagione, che comincia domani nella sfida contro il Sassuolo in un San Siro che sarà riempito solo da 11.500 bambini, dopo la squalifica dell'impianto. Una partita complicata, anche perché i neroverdi sono la bestia nera dei nerazzurri, con sette ko negli ultimii otto incontri. Quanto basta a Spalletti per tenere alta la tensione. ''Dovremo essere al massimo delle nostre potenzialità - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Il Sassuolo è forte e gioca bene''. I neroverdi saranno così il primo ostacolo di un girone di ritorno in cui i nerazzurri vogliono recitare un ruolo da protagonista, senza dimenticare l'obiettivo primario: provare a vincere un titolo. ''Siamo l'Inter, abbiamo ambizioni forti. Vogliamo tentare di vincere un titolo perché è da troppo che una società come questa non vince - ha proseguito Spalletti -. Ci serve continuità, vogliamo misurarci con quelli più bravi, in campionato c'è da 'acchiappare' il Napoli e migliorare la nostra classifica''.

Probabili formazioni

Inter (4-3-3): 1 Handanovic, 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah, 8 Vecino, 77 Brozovic, 15 Joao Mario, 16 Politano, 9 Icardi, 44 Perisic. (27 Padell, 46 Berni, 2 Vrsaljko, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 10 Lautaro Martinez, 87 Candreva). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: L.Martinez. Indisponibili: Keita. Sassuolo (4-3-2-1): 47 Consigli, 21 Lirola, 23 Magnani, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 32 Duncan, 4 Magnanelli, 12 Sensi, 25 Berardi, 27 Boateng, 30 Babacar. (79 Pegolo, 28 Satalino, 13 Peluso, 39 Dell'Orco, 68 Bourabia, 73 Locatelli, 9 Djuricic, 10 Matri, 20 Boga, 29 Trotta, 99 Brignola). All.: De Zerbi. Indisponibili: Sernicola, Marlon, Adjapong, Lemos, Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Duncan. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,40 4,75 7,50