Serie A: Udinese Parma, le formazioni

Ricomincia in casa, con il Parma rivelazione della prima parte della stagione, il campionato dell'Udinese di Davide Nicola, costretta subito a fare i conti con tante defezioni, dopo tre settimane di sosta. "Ci auguriamo di rivedere un'Udinese tonica. E' chiaro che dopo 21 giorni non si sa mai, c'è sempre qualche incognita, ma è così per tutti". Il tecnico dell'Udinese non cerca alibi neppure nelle tante assenze per squalifica e infortunio con cui è costretto a misurarsi. "In questi 14 giorni abbiamo potuto lavorare su soluzioni di gioco, consolidando anche quanto fatto in precedenza. Sono molto soddisfatto dal lavoro svolto". Il prossimo avversario, il Parma, è una squadra che "ha un gruppo armonioso, consolidato. Ha unito la qualità di acquisti mirati che hanno fatto differenza, a un gruppo di giocatori con la fortissima ambizione di cimentarsi in questo campionato - afferma Nicola -. E' una squadra pratica, capace di ribaltare l'azione; fa delle ripartenze un'arma letale. Sono contento per D'Aversa, ha fatto finora un gran lavoro". Ecco perché per Nicola "sarà una partita difficile. Abbiamo avuto 14 giorni per prepararla, dovremo essere capaci di sfruttare quello che abbiamo preparato e intelligenti a scegliere i momenti della gara. Vogliamo sfruttare questa partita per sentirci sempre più capaci ed efficaci".

Probabili formazioni di Udinese-Parma.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 4 Opoku, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 11 Behrami, 10 De Paul, 77 D'Alessandro; 7 Okaka, 15 Lasagna (A disp. 88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 90 Zeegelaar, 98 Coulibaly, 99 Balic, 25 Iniguez, 21 Pontisso, 16 Machis, 14 Micin). All. Nicola Squalificati: Mandragora, Pussetto Diffidati: Fofana Indisponibili: Barak, Badu, Samir, Teodorczyk Parma (4-3-3): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 95 Bastoni, 28 Gagliolo, 8 Deiola, 21 Scozzarella, 17 Barillà, 26 Siligardi, 45 Inglese, 27 Gervinho (1 Frattali, 56 Bagheria, 18 Gobbi, 23 Gazzola, 3 Dimarco, 5 Stulac, 87 Kucka, 33 Dezi, 93 Sprocati, 77 Biabiany, 9 Ceravolo). All.D'Aversa Squalificati: nessuno Diffidati: Gagliolo. Indisponibili: Grassi, Rigoni. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Quote Snai: 2,10 3,15 3,85