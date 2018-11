Serie A: Napoli Chievo, Ancelotti pensa a Champions

Tredici calciatori della rosa per dieci giorni in giro per il mondo, quattro infortunati, la sfida di Champions con la Stella Rossa che potrebbe essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina sempre di più. Tutti gli elementi di valutazione a disposizione di Carlo Ancelotti fanno propendere per una scelta del tecnico azzurro verso un turnover significativo con il Chievo. Domenica pomeriggio al San Paolo debutta sulla panchina dei veneti il nuovo allenatore Di Carlo. Ancelotti non si fida e ritiene che una sottovalutazione dell'avversario, eventualmente derivante dalla difficile situazione di classifica, potrebbe rendere la vita molto difficile ai suoi uomini. Ci sarà da affrontare una squadra molto abbottonata e per scardinarne la difesa del Chievo serviranno grande impegno e massima determinazione. In ogni caso serve vincere per tenere quantomeno il passo della Juventus. Turnover, dunque, ma senza esagerare. In difesa è quasi certo l'impiego di Malcuit che non è stato impegnato durante la sosta per l'attività delle varie Nazionali, differentemente dagli altri due esterni disponibili, Hysaj e Mario Rui. In attesa che torni ad essere definitivamente utilizzabile Ghoulam, che sarà ancora in panchina ma che non è ancora pronto sul piano fisico a causa della lunghissima riabilitazione dai due gravi infortuni subiti.