Serie A: Genoa Sampdoria, primo derby dopo crollo ponte

Ci sarà la carica di almeno trentamila tifosi e lo stadio Ferraris avrà l'abito della festa per la stracittadina numero 117 che si gioca domani sera nel posticipo tra Genoa e Sampdoria. Il sipario si alzerà alle 20.30 e sarà una domenica speciale per Genova perché l'arbitro Doveri fischierà l'avvio del primo derby dopo la tragedia di ponte Morandi. Ancora una volta il pensiero andrà ai 43 morti, ai feriti e ai loro familiari distrutti dal dolore. Per Ivan Juric e Marco Giampaolo il derby sarà per forza un po' diverso.

"Se guardiamo ai risultati delle squadre è vero che sono in crisi - ha detto Juric -. Ma la città no, penso che i liguri abbiano una forza interiore che li fa uscire sempre dalle situazioni difficili. Non ho paura a dire che Genova continuerà a crescere e a fare bene". "Il derby è il derby: ha un valore sportivo importante per la città ma i drammi e le difficoltà che vive Genova non vanno confusi con una partita di calcio - ha detto Giampaolo -. Questa partita non può affievolire il dolore per la tragedia che ha colpito Genova" La gara è l'occasione per dare una svolta alla stagione dopo un periodo difficile per le squadre che hanno conquistato un punto nelle ultime quattro partite.

"Nel derby si cancellano i risultati precedenti. Noi dobbiamo soltanto pensare a giocare a calcio" spiega Giampaolo. "Può essere la svolta? La stracittadina è una partita a parte ma penso positivo: la squadra farà una grande partita" rilancia Juric. I tifosi hanno voluto dare la carica: quelli rossoblu sono andati a Pegli a caricare il Grifone prima dell'allenamento mentre quelli blucerchiati sono andati all'hotel del ritiro di Audero e compagni. Può essere una gara da dentro o fuori per Juric che potrebbe essere esonerato in caso di ko: "È una grande occasione la sfida di domani e nella vita bisogna sfruttare certe chance". Giampaolo si aspetta un cambio di rotta dopo gli 8 gol subiti con Torino e Roma. "Per vincere il derby i miei devono giocare a calcio come hanno sempre fatto: sono match che devi 'vivere' e non subire". Juric punta sulle motivazioni del gruppo e sui gol di Piatek: "Nelle stracittadine il fattore più importante è sempre la grinta e questo gruppo ce l'ha. Non devono giocare per me ma per la squadra".

Il croato manda un messaggio a Giampaolo che ricambia: "Giampaolo lo stimo molto come allenatore e persona". "Rispetto molto il Genoa e il suo allenatore che è umile, ha saputo gestire esonero e allontanamento dal calcio in modo silenzioso senza farsi pubblicità". La sfida che nessuno può perdere visto che la quota retrocessione sale, fa nascondere le carte. Juric deve decidere tra Sandro e Veloso in cabina di regia e potrebbe puntare sulla coppia d'attacco Piantek-Kuamè con dietro Pandev. Giampaolo aspetta l'ultima rifinitura di domani mattina per affidare la maglia tra trequartista a Saponara o Ramirez. Davanti ha la garanzia di Quagliarella e Defrel.