Giorgetti: "anomalia Coni, vertice è solo Circolo Aniene"

Con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, "non è una battaglia personale. Ma c'è una anomalia: se guardate le prime cariche del Coni, sono tutte persone che appartengono al Circolo Aniene. Sarà un caso, saranno bravi, ma magari c'è gente competente anche a Forlì...". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, intervenuto allo 'Sport Leaders Forum' organizzato presso la sede del Corriere dello Sport. "Questo - ha aggiunto Giorgetti - vale per il Coni come per i ministeri. Perché non mi dite che negli ultimi 40 anni al Coni ci sono stati tutti angioletti e nella politica invece solo i cattivi: è una favoletta a cui non credo". "Io - ha poi concluso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio - non ho dichiarato guerra a nessuno e non ho motivo di coltivarla. Sono pragmatico e voglio arrivare ai risultati, anzi tendenzialmente evito la ribalta mediatica. Con questo approccio, nel momento in cui si discute nel merito si trovano le soluzioni" ha quindi sottolineato il sottosegretario.

"Se è possibile una soluzione condivisa col Coni? Se Malagò accetta i principi della riforma". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,Giancarlo Giorgetti, intervenuto allo 'Sport Leaders Forum' organizzato presso la sede del 'Corriere dello Sport' "È chiaro che cerchiamo una soluzione condivisa. Pensate che lo sport italiano possa funzionare se Coni e governo sono in guerra? Noi vogliamo migliorare lo sport italiano", ha aggiunto Giorgetti, parlando di un 'concorso' internazionale per il manager del nuovo ente che dovra' erogare i fondi alle federazioni