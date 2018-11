Riforma Coni, Lupo e Pellegrini: giù le mani dallo sport. Salvini: 'Malagò nervoso, lì girano soldi'

Sono stati i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura e di chiusura alle Olimpiadi di Rio 2016, e ora Federica Pellegrini e Daniele Lupo si fanno alfieri di un'altra contesa, in difesa del Coni e contro il progetto di riforma varato dal Governo. Lupo, argento del beach volley due anni fa, su Instagram parla di ''politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo...Assurdo! No grazie''. Gli risponde l'olimpionica Federica Pellegrini: ''lasciamo lo sport allo sport''.

"Ho guardato Daniele Lupo, ho fatto il tifo per lui e l'ho applaudito a Rio, sotto l'acqua, pagando il biglietto. E continuerò a farlo!". Cosi' Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, replica in una dichiarazione a Daniele Lupo.

"La Federcalcio e tutte le federazioni ne risentiranno e avranno una autonomia diversa. E forse è questo che vogliono". E' questo l'effetto che avrà secondo l'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, il progetto di riforma del Coni varato dal Governo e contestato dallo stesso Comitato olimpico italiano. Prima di Italia-Portogallo, Tavecchio ha partecipato a San Siro alla consegna del Premio Giulio Campanati a Nestor Pitana, l'argentino arbitro della finale del Mondiale 2018.

"Malagò è molto nervoso". Così il vicepremier Matteo Salvini replica alle accuse del presidente del Coni sulla riforma progettata dal Governo. "Li' girano tanti soldi - ha aggiunto Salvini intervistatao da RaiSport, prima di entrare a San Siro per Italia-Portogallo - Ci sono presidentissimi con segretarie, megauffici, autisti. Se qualcuno pensava di essere presidente a vita sbagliava. Servono non uno, ma tre passi indietro. Lo sport è fatto anche di milioni di atleti, arbitri e dirigenti che non guadagnano cinque milioni".