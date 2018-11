Formula 1, Gp Brasile: vince Hamilton, titolo marche a Mercedes

Lewis Hamilton, su Mercedes ha vinto il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per l'olandese Max Verstappen, con la Red Bull, e terzo per la Ferrari di Kimi Raikkonen. Il titolo costruttori, con questo risultato, va per la quinta stagione di fila alla Mercedes. Giù dal podio, sesto, Sebastian Vettel, preceduto anche dalla Red Bull di Daniel Ricciardo, quarto, e dalla Mercedes di Valtteri Bottas. A punti sono andati anche Charles Leclerc, ottimo settimo con la Sauber Ferrari, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, rispettivamente ottavo e nono con le Haas motorizzate Ferrari, e Sergio Perez decimo con la Force India

A metà gara, quando tutti i piloti dei top team hanno fatto iL pit stop, c'è Max Verstappen in testa al Gp del Brasile. L'olandese della Red Bull precede le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che tiene dietro le Ferrari di Raikkonen e Vettel. Alle loro spalle preme Ricciardo con la seconda Red Bull.

Partenza regolare del gran premio del Brasile di Formula 1. Lewis Hamilton, partito dalla pole con la Mercedes, ha tenuto la prima posizione, mentre il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, è riuscito a superare Sebastian Vettel, prendendosi la seconda piazza. Kimi Raikkonen ha faticato a tenere dietro Max Verstappen, partito quinto, che al secondo giro gli ha preso il quarto posto, andando poi a superare anche Vettel.