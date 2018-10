Serie A: Inter Milan. Spalletti: 'Derby vale più dei tre punti'

''Secondo me il derby vale molto più dei tre punti, per quello che riesce a produrre nella testa dei calciatori e nell'entusiasmo dei tifosi''. Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia del derby. ''Vincere ti può dare moltissime cose in più di una semplice vittoria - ha aggiunto - Per cui dovremo avere tutte le attenzioni possibili, dovremo avere grande disponibilità e grande qualità, fare grandi giocate. Abbiamo davanti una competizione importantissima, la competizione del derby. Questa partita è il termometro più corretto per misurare quanto siamo malati dell'Inter''. ''Da quando sono qui ho capito una cosa: gli interisti dimenticano le date dei compleanni di mariti o mogli, ma non dimenticano il risultato del derby. Per entrare a far parte della storia dell'Inter bisogna passare da queste partite''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. ''Paura? Abbiamo un'etica, una professionalità che cancella qualsiasi timore - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -. Quando tu sei nel tuo posto, a lavorare e sei convinto di quello che fai e hai sentimento per quello che fai, non ci sono timori di nessun genere. Vogliamo giocare il derby a viso aperto, ci saranno molti interisti allo stadio, sarà pieno il 'quarto anello' dei tifosi da casa, dobbiamo sviluppare le loro attese''.

Il Milan deve affrontare il derby "senza paura". E' la ricetta di Rino Gattuso, alla vigilia della sfida con l'Inter, "una squadra forte, non solo sulla carta, e lo ha dimostrato in Champions per come ha battuto il Tottenham". "L'Inter ha grandi valori, fisicità e qualità. Non dobbiamo avere paura - ha detto l'allenatore rossonero -. Nell'ultimo derby di campionato ne abbiamo avuta, ci è venuto il braccino. Rispettiamo l'Inter ma giocando come sappiamo, senza paura. E' la chiave. Poi dobbiamo stare attenti a Icardi e Persic". "Quando arriverà ne parlerò". Rino Gattuso preferisce non dire nulla su Lucas Paquetá, il talento del Flamengo per cui Leonardo nei giorni scorsi ha definito l'arrivo al Milan a gennaio. "Per ora parlo di Calhanoglu, Bonaventura, Suso, di quei giocatori che assomigliano a lui come caratteristiche - ha tagliato corto l'allenatore rossonero alla vigilia del derby -. Quando arriverà dico quello che penso"

Probabili formazioni di Inter-Milan. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic, 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic, 9 Icardi. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Vrsaljko, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 8 Vecino, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 10 Lautaro, 11 Keita, 87 Candreva). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura: 8 Suso, 9 Higuain, 10 Calhanoglu (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 17 Zapata, 33 Caldara, 93 Laxalt, 14 Bakayoko, 4 Mauri, 16 Bertolacci, 11 Borini, 63 Cutrone, 7 Castillejo) All. Gattuso. Indisponibili: Conti, Montolivo, Strinic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 2,40 3,30 3,00