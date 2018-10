Serie A: Parma Lazio, turnover Inzaghi

Contro la Lazio domenica Roberto D'Aversa recupera Inglese in mezzo all'attacco e spera in un ritorno in extremis di Gervinho. L'ex attaccante romanista, reduce da un problema muscolare, oggi ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e resta possibile, anche se difficile, un suo impiego al Tardini. A centrocampo invece il tecnico non sa ancora se avrà a disposizione Rigoni, fermo oggi per influenza, ma potrà impiegare Stulac, rientrato in forma dalla nazionale, Deiola, da ieri di nuovi a disposizipone, e Barillà. Ancora out invece Grassi, Dezi, Munari, Dimarco e Sierralta. In casa lazio Badelj, infortunatosi in allenamento, difficilmente recupererà per la trasferta del Tardini contro il Parma. Dubbi in ogni reparto, con Wallace e Luiz Felipe che si contendono una maglia in difesa, Patric che potrebbe scalzare Marusic a destra e Luis Alberto che potrebbe riposare in favore di Correa alle spalle di Immobile. Negli ultimi due casi, si tratterebbe di turn over in vista della delicata trasferta di Marsiglia in Europa League.

Il Chievo continua a lavorare a Veronello, sotto la nuova guida di Giampiero Ventura, per preparare al meglio la partita contro l'Atalanta, in programma domenica nello stadio Bentegodi. Questo il programma svolto oggi: riscaldamento tecnico, lavori su possessi palla a tema. Infermeria vuota, Ventura dovrà sciogliere numerosi dubbi di formazione In casa Atalanta, in attaco conferma per Zapata e Gomez e ballottaggio tra Pasalic e Rigoni per il ruolo di centrocampista avanzato o ala. Sulle corsie, duello Hateboer-Castagne a destra con Gosens a riprendere al belga la maglia a sinistra dopo due match. De Roon e Freuler confermati in mediana, terzetto arretrato. Toloi-Palomino-Mancini: Masiello (retto femorale destro) salterà sicuramente anche Bologna e Inter. Berisha sempre riserva di Gollini tra i pali. Ora altre due sessioni a porte chiuse.

Porte girevoli nell'infermeria rossoblù: Filippo Inzaghi ritrova Helander, Palacio e Poli, tornati a disposizione dopo gli stop per infortunio e ancora a caccia della miglior formazione. Perde però Krejcì e Mattiello (titolari nelle vittorie interne con Roma e Udinese) e in vista della gara casalinga di domenica con il Torino è costretto a rivoluzionare le fasce: spazio a Mbaye, a destra, e Dijks a sinistra. Si cerca una spalla in attacco a Santander nel 3-5-2. Okwonkwo deve smaltire una botta rimediata in amichevole con il Perugia sabato e lavora a parte, Falcinelli è rientrato in gruppo in giornata dopo un lieve problema muscolare, Palacio non ha ancora i novanta minuti nella gambe: probabile staffetta tra i due. Torino al completo con i rientri di Aina e Rincon, impegnati con le rispettive Nazionali. La buona notizia arriva da Zaza, che ha svolto parte dell'allenamento con la squadra, anche se per domenica a Bologna resta favorito Iago Falque per fare coppia con Belotti in attacco. Con Ansaldi ancora indisponibile, Mazzarri dovrebbe schierare la consueta difesa a tre con Izzo, N'Koulou e Moretti, De Silvestri e Berenguer sulle fasce e il terzetto Baselli, Soriano e Meité sulla mediana.

Probabili formazioni

Parma-Lazio.

Parma (4-3-3): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 18 Gobbi, 32 Rigoni, 5 Stulac, 17 Barillà, 26 Siligardi, 45 Inglese, 20 Di Gaudio (1 Frattali, 56 Bagheria, 23 Gazzola, 95 Bastoni, 21 Scozzarella, 8 Deiola, 7 Da Cruz, 77 Biabiany, 93 Sprocati, 27 Gervinho, 10 Ciciretti, 9 Ceravolo) All.: D'Aversa. Squalificati: Calaiò. Diffidati: Barillà. Indisponibili: Dezi, Munari, Grassi, Sierralta, Dimarco.

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 4 Patric, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 11 Correa; 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 13 Wallace, 22 Caceres, 15 Bastos, 77 Marusic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 7 Berisha, 96 Murgia, 20 Caicedo, 97 Rossi). All.: S. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Durmisi, Badelj, Lukaku. Arbitro: Fabbri di Ravenna Quote Snai: 5,25 3,85 1,65.

Chievo-Atalanta.

Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 27 Depaoli, 15 Rossettini, 14 Bani, 44 Jaroszynski, 4 Rigoni, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 69 Meggiorini, 9 Stepinski. (1 Semper, 16 Seculin, 5 Barba, 13 Kiyine, 12 Cesar, 10 Pucciarelli, 21 Burruchaga, 3 Tanasijvic, 11 Leris, 19 Juwara, 31 Pellissier. All: Ventura Squalificati: nessuno Indisponibili: Tomovic, Djordjevic, Cacciatore, Obi, Giaccherini.

Atalanta (3-4-3): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 23 Mancini; 21 Castagne, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 24 Rigoni, 91 Zapata, 10 Gomez. (1 Berisha, 31 Rossi, 13 Bettella, 19 Djimsiti, 8 Reca, 33 Hateboer, 53 Ali Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 88 Pasalic, 72 Ilicic, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Masiello, Tumminello, Varnier. Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 5,50 4,00 1,60

Bologna-Torino.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 33 Calabresi, 23 Danilo, 4 De Maio, 15 Mbaye, 31 Dzemaili, 8 Nagy, 32 Svanberg, 35 Dijks, 91 Falcinelli, 9 Santander. (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 6 Paz, 18 Helander, 5 Pulgar, 16 Poli, 17 Donsah, 7 Orsolini, 22 Destro, 24 Palacio, 30 Okwonkwo). All.: F. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Krejcì, Mattiello.

Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meité, 21 Berenguer, 14 Iago Falque, 6 Soriano, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 11 Zaza, 19 Damascan, 20 Edera, 27 Parigini, 30 Djidji, 34 Aina, 36 Bremer, 88 Rincon). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno: Indisponibili: Lyanco, Ansaldi. Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 3,35 3,20 2,25.