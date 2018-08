Serie A: Napoli Milan, le probabili formazioni - LIVE

"Lo scudetto? Ci sono sogni e utopie. Rincorrere le utopie è azzardato ma si può rincorrere un sogno se nasce da quello che questa squadra ha fatto l'anno scorso arrivando a un passo, non manca molto e quel poco che manca spero di riuscire a darlo io". Lo ha detto Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. "Vincere è sempre bello ed emozionante, spero di poter dire com'è vincere qui a Napoli a fine stagione - ha aggiunto Ancelotti - L'anno scorso mancavano tre punti allo scudetto e questi tre punti li dobbiamo cercare partita dopo partita con concentrazione e attenzione, il gruppo è molto applicato, stiamo cercando di cambiare qualcosa e speriamo di avere frutti molto presto". Contro il Milan ci sarà un concentrato di emozioni, ma soprattutto è importante vincere la partita, presentare bene il Napoli nel nostro stadio, migliorare quello che abbiamo fatto domenica scorsa a Roma". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro i rossoneri. "Da ogni partita - ha spiegato - arrivano indicazioni su quello che possiamo realizzare in questa stagione. La vittoria sulla Lazio ha accelerato i tempi della nostra autostima che è molto importante nel nostro mondo: se vinci contro grandi squadre come abbiamo fatto con la Lazio e vogliamo fare contro il Milan il processo è più rapido. Sarà un campionato difficile, con più competitività verso l'alto visto che Inter e Milan si sono rinforzate, forse la quota scudetto si è abbassata rispetto allo scorso anno".

Gattuso: Ancelotti maestro ma a Napoli per fare punti - "Ancelotti è un maestro, io devo ancora mangiarne di pastasciutta. Conoscete tutti il rapporto che abbiamo, ci siamo sentiti anche ieri mattina e abbiamo parlato di mozzarelle, mi ha chiesto se ne volevo qualcuna. Speriamo di portare a casa qualche punto da Napoli". Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia della trasferta di Napoli, parla del rapporto speciale con Carlo Ancelotti, di cui è stato giocatore per otto stagioni. "Il nostro rapporto - aggiunge Gattuso - è andato oltre a quello dell'allenatore e del giocatore. Non nego di avergli fatto diverse telefonate nei momenti di difficoltà".

Napoli (4-3-3): 27 Karnezis, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski, 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. (25 Ospina, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 30 Rog, 42 Diawara, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens). All. Ancelotti Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Fabian Ruiz, Ghoulam, Meret, Younes

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 11 Borini (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 56 Simic, 33 Caldara, 93 Laxalt, 14 Bakayoko, 4 Mauri, 16 Bertolacci, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 77 Halilovic) All. Gattuso. Squalificati: Calhanoglu. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Conti, Montolivo, Strinic, Zapata. Arbitro: Valeri di Roma 2 Quote Snai: 1,65; 3,90; 5,25.