Diretta Serie A: Sassuolo Inter 1-0 LIVE e FOTO

Sassuolo Inter 1-0 DIRETTA LIVE



MOMENTI CLOU



GOL Al 31' Berardi sblocca il match su calcio di rigore. Sassuolo in vantaggio

LA VIGILIA - Luciano Spalletti non si nasconde e non nasconde la sua Inter: per lo scudetto ci sono anche i nerazzurri. È questo il messaggio che il tecnico vuole lanciare, prima dell'esordio contro il Sassuolo a Reggio Emilia. ''Se non vogliamo consegnare lo scudetto alla Juventus, bisogna andarselo a giocare - le parole di Spalletti nella conferenza stampa della vigilia -. Noi, Roma, Napoli, Milan e Lazio possiamo lottare per lo scudetto. Siamo una squadra più forte dell'anno scorso e pronti a vincere contro chiunque''.

ALTRE In campo alle 20.30 (DIRETTA)

Parma-Udinese 1-0 gol 43' Inglese



Empoli-Cagliari 1-0 gol 14' Krunic



Bologna-Spal 0-0



Sampdoria-Fiorentina rinviata per la tragedia di Genova al 19 settembre

Milan-Genoa rinviata per la tragedia di Genova al 31 ottobre