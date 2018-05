Champions: Roma Liverpool, c'è Schick DIRETTA e FOTO

Stasera all'Olimpico Roma-Liverpool, l'atteso ritorno di semifinale di Champions League con l'allerta sicurezza dopo gli scontri dell'andata. DIRETTA E FOTO

i Francesco alla fine ha scelto di tornare all'antico. La Roma proverà a raggiungere la finale di Champions League di Kiev abbandonando la difesa a 3 e rispolverando il fidato 4-3-3. In difesa contro il Liverpool spazio alla coppia Manolas-Fazio, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. In cabina di regia c'è De Rossi, mentre Pellegrini e Nainggolan completano la linea mediana. Attacco guidato da Dzeko, con Schick ed El Shaarawy ai fianchi del bosniaco. Nessuna novità nemmeno nel Liverpool di Klopp che, forte del 5-2 di Anfield, si affida a Karius tra i pali, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk e Robertson in difesa, Wijnaldum, Henderson e Milner a centrocampo, Firmino, Mané, e l'ex Salah in attacco

Di Francesco cerca la "grande rimonta", dopo il 5-2 dell'andata. Strootman fuori dalla rosa dei convocati. Klopp: "non siamo il Barcellona, vogliamo la finale"

Russell Crowe risponde a Klopp 'Forza Roma!' - "Squadra sbagliata. Forza Roma!!". Con questo tweet l'attore Russell Crowe (che in patria, ovvero in Australia, è proprietario di una squadra di rugby league) risponde all'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Ieri lo stesso Klopp parlando alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions aveva risposto così a una domanda, di parte inglese, se avesse visto il film 'Il Gladiatore': "certo, e lo vorrei a centrocampo per questa sfida". Oggi è arrivata la risposta di Crowe, che evidentemente fa il tifo per i giallorossi

Roma-Liverpool: tifosi in Campidoglio, 'sia una festa'