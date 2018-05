Roma Liverpool, Di Francesco: 'Vogliamo la rimonta'

"Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare oltre l'ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: crediamo e vogliamo fortemente questa rimonta per fare qualcosa di grande". Eusebio Di Francesco carica la sua Roma alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con il Liverpool. "Farei copia e incolla della gara col Barcellona - dice il tecnico giallorosso - Combatteremo per la finale di Kiev, anche sen non sarà facile". "Un po' di cattivi ci sono in tutte le tifoserie, credo che sia una minima parte. Ho già detto che sono molto vicino a Sean Cox e alla sua famiglia, e sono contro ogni forma di violenza. A Roma ci sono tifosi veri e perbene, appassionati. È una piccolissima parte che anche dalle vostre parti credo ci sia e può rovinare il nostro sport". Così Eusebio Di Francesco risponde a un cronista inglese sul tifo violento dopo i fatti di Anfield. "Ne approfitto per fare un appello - dice il tecnico della Roma alla vigilia della gara di ritorno con il Liverpool -: mi auguro che domani sia una gioia venire allo stadio, un divertimento".

Roma-Liverpool: Nainggolan, "stavolta concentrati per 95'" - "Fare tre gol sarà difficile, ma lo era anche con il Barcellona e l'abbiamo fatto. Qui sarà ancora più dura, dobbiamo provarci evitando di ripetere gli errori dell'andata. Concentrati stavolta". Raja Nainggolan è pronto alla sfida dell'Olimpico con il Liverpool che vale la finale di Champions League. "Loro hanno fatto la differenza in attacco - dice il giallorosso alla vigilia del match di ritorno -. Magari non siamo stati concentrati per tutti i 90′, in queste partite ti fanno male quando sei distratto. Bisogna essere concentrati per 95′ e ribaltare il risultato. Restare a Roma? Vincere qui sarebbe bellissimo, è stato un percorso bellissimo e voglio che continui: ci credo, ma non è il momento di parlare del futuro. Abbiamo ancora diversi obiettivi da raggiungere, e pensiamo alla partita di domani".