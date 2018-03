DIRETTA RISULTATI Champions League: in campo Barcellona Chelsea 3-0 - LIVE

In campo Barcellona-Chelsea LIVE 3-0 (al 3' Messi, al 20' Dembele, Messi al 64')



LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA

73' AMMONIZIONE per Alonso che entra in ritardo su Paulinho.

70' Risponde Conte con due variazioni: Morata e Zappacosta rilevano Giroud e Moses.

68' Ultimo CAMBIO per i catalani: Vidal presente il posto di un applauditissimo Dembelè.

66' Molto cinico il Barcellona stasera nonostante non una prestazione al massimo. Sfortunato invece il Chelsea di Conte che ha creato tanto senza però realizzare.63' GOL! MESSI! Il Barcellona soffre ma alla prima ripartenza della ripresa sigla il tris. La Pulce porta a spasso tre avversari e in diagonale chiude il match.

61' Secondo CAMBIO per Valverde: fuori Busquets e dentro Andrè Gomes.

58' Potenziale contropiede micidiale per il Chelsea guidato da Willian ma Giroud sbaglia il movimento e vanifica tutto.

56' Primo CAMBIO nel Barcellona: out Iniesta che fa spazio a Paulinho. Grande ovazione per il numero 8.

54' Alonso cade in area mentre sta calciando: grandi proteste dei Blues che vogliono il rigore. Ne fa le spese Giroud che si becca l'ammonizione.

52' Grandissimo intervento di Dembelè che ha tolto il pallone ad Alonso che stava calciando in area a botta sicura.

50' SUAREZ! Nuovo errore dei difensore del Chelsea, palla a Suarez che calcia in area: respinge Courtois.

48' Willian ci riprova da fuori: Umtiti mura ancora.

SI RIPARTE!!

45' FINE PRIMO TEMPO! Barcellona saldamente al comando.

44' ALONSO! PALO! Punizione perfetta battuta dall'ex Fiorentina: la palla si stampa sul montante.

43' Palla di prima in profondità di Iniesta per Messi ma il suggerimento è troppo lungo.

41' KANTE! Ottima iniziativa dell'ex Leicester che salta un uomo e tenta un diagonale in area: la palla fa la barba al palo.

39' ALONSO! Gran giocata di Willian che libera Alonso in area: il suo tiro è respinto da Ter Stegen. Sulla ribattuta Giroud ci prova ma viene murato.

37' Grande azione veloce del Barcellona che porta al tiro Iniesta: palla ampiamente fuori.

34' Messi per Piquè che cerca la girata sul primo palo ma Courtois questa volta è attento.

32' Cross di Azpilicueta a pescare Giroud sul secondo palo ma Ter Stegen in uscita fa sua la palla.

30' Questa volta il Chelsea sembra aver subito il colpo, la squadra di Valverde ha preso totalmente in mano il palino del gioco.

27' SUAREZ! Giocata spettacolare di Iniesta che poi vede il taglio dell'uruguaiano e lo serve. Il tiro del numero 9 è murato da Courtois.

24' AMMONIZIONE per Sergi Roberto per un fallo tattico.

22' Sta giocando bene il Chelsea ma a segnare è il Barcellona, in particolare con la seconda rete in contropiede.

20' GOL! DEMBELE! Ripartenza micidiale di Messi che poi vede tutto solo Dembelè sul lato opposto dell'area. L'ex Borussia tira potente sotto la traversa e non sbaglia.

19' Hazard ci prova col sinistro, mura Umtiti.

16' Conte ha preparato molto bene la gara, Moses e Alonso sono sempre molto larghi per sfruttare l'ampiezza.

13' WILLIAN! Gran destro del brasiliano che calcia dai 25 metri: blocca Ter Stegen.

12' Rudiger in aria calcia e manda di un soffio fuori ma l'ex Roma era in fuorigioco.

9' Grande reazione del Chelsea che ora spinge forte ma la difesa del Barcellona è molto attenta sulle azioni di Willian e Hazard.

7' Risponde il Chelsea: Willian su punizione mette la palla sul primo palo e si guadagna un angolo.

5' Gol pesantissimo questo dei catalani ma davvero da rivedere l'intervento del portiere dei Blues che non si aspettava il tiro da parte di Messi.

3' GOL! MESSI! Rimpallo favorevole per il Barcellona, Suarez di tacco serve la Pulce che in posizione defilata con un gran diagonale beffa Curtois sotto le gambe.

1' SI COMINCIA!

0' Grandi fischi all'inno della Champions da parte del pubblico di casa che avrà un occhio speciale per il Blues Fabregas cresciuto proprio qui in Catalogna.

0' Il Barcellona scende in campo col 4-3-3 con Dembelì schierato in attacco con Suarez e Messi.

0' Per il resto Conte conferma il solito 3-4-3 con Rudiger in campo e la classe di Willian e Hazard che avranno il compito di impensierire la difesa degli spagnoli.

0' Sta facendo molto discutere la scelta di Conte di lasciare fuori dal primo minuto Alvaro Morata a cui è stato preferito Giroud dal primo minuto in attacco.

0' Grandissima atmosfera in un Camp Nou gremito. Si parte dall'1-1 dell'andata con i padroni di casa quindi leggermente favoriti.

Sulla carta appare una sfida impari, e non solo per il pareggio dell'andata (1-1). Da una parte il Barcellona, una sola sconfitta in tutta la stagione, dominatore della Liga, che ritrova Lionel Messi, di nuovo papà (sabato ha saltato la trasferta a Malaga per assistere all'arrivo del terzogenito Ciro). Ospite dei blaugrana nel Camp Nou, dove non ha mai vinto, il Chelsea di Antonio Conte, appesantito da cinque sconfitte nelle ultime 10 partite. Numeri che fotografano una distanza siderale - di risultati e umore - tra le due avversarie che domani sera si contenderanno l'accesso ai quarti di Champions League.

Dopo i dubbi della vigilia i catalani ritrovano Iniesta, regolarmente in campo alle spalle di Suarez e Messi