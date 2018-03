DIRETTA RISULTATI Champions League: in campo Roma Shakhtar 0-0 LIVE

In campo Roma Shakhtar 0-0 e Manchester United-Siviglia 0-0 LIVE

LA CRONACA

19' Ottimo recupero palla di Fazio all'altezza della metà campo, ma il difensore giallorosso non riesce a servire in modo adeguato Perotti, riparte lo Shakhtar

16' Giro palla difensivo dello Shakhtar, nessun pressing dei giallorossi

13' Ritmi alti in questi minuti con le due squadre già lunghe sul terreno di gioco

10' SHAKHTAR PERICOLOSO! Palla messa in mezzo e deviazione di Florenzi che per poco non si insacca in rete

9' Fallo di mano di Florenzi nel tentativo di fermare sulla sinistra Ismaily, calcio di punizione in avanti per lo Shakhtar

8' Ora è lo Shakhtar a mantenere il possesso del pallone e a portarsi in attacco

5' Shakhtar in avanti con Ismaily, che si guadagna il primo corner del match. Nessun problema per la difesa della Roma, che può ripartire

4' Roma che ha preso in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute

1' DZEKO! Sponda in area di Nainggolan per il bosniaco che non riesce a dare potenza alla propria conclusione

1' PARTITI! Palla alla Roma

0' Solito 4-2-3-1 per la squadra di Paulo Fonseca con Taison, Bernard e Marlos alle spalle dell'unica punta Ferreyra

0' Dopo la sconfitta per 2-1 a Kharkiv la Roma è chiamata alla vittoria e Di Francesco ritrova dal primo minuto Dzeko, squalificato in campionato, a cui affianca Perotti e Under



Roma gioca con Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

