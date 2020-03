Salvini: 'Il 2020 sia un anno bianco fiscale'

"Il 2020 sia un anno bianco fiscale perche' siamo di fronte a un anno drammaticamente straordinario. Lo Stato non può bussare alle porte delle attività chiedendo quello che non c'è. Serve più coraggio". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb.

"Contro il decreto sento tanti cittadini. I primi a parlare sono i sindaci della zona rossa: loro dicono che il decreto ignora le loro richieste", aggiunge Salvini, attaccando il provvedimento del governo soprattutto sulla questione tasse. E, per l'esponente leghista sarebbero "insoddisfatti anche gli imprenditori. E anche un sindaco del Pd, poi la Coldiretti e i commercialisti". "E' fondamentale - insiste - che il governo sia in funzione. In queste 70 pagine di decreto manca tanto per curare l'Italia".

"La Lega e' pronta a migliorare questo decreto, ma è inaccettabile che ci sia un indulto mascherato. Non è possibile mettere tutto e il contrario di tutto. Se c'è la voglia di migliorarlo noi della Lega ci siamo, ma per ora ci sono misure per italiani di serie A e di serie B. O si migliorano i passaggi sul fisco, sugli autonomi, su tante materie, o noi non ci stiamo a deleghe in bianco", assicura Salvini. "Conte venga al più presto in Aula", è la sua richiesta.