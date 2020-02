Papa Francesco rinvia le udienze ufficiali di oggi

“Il Santo Padre ha celebrato messa questa mattina e al termine, come di consueto, ha salutato i partecipanti, ma ha ritenuto di rinviare le udienze ufficiali di oggi. Gli incontri in agenda a Casa Santa Marta proseguono regolarmente". Lo comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.



Già ieri il Papa, per una lieve indisposizione, aveva annullato l'incontro a San Giovanni in Laterano, confermando invece gli appuntamenti a Santa Marta.