Papa Francesco, indisposto, non andrà questa mattina alla Basilica romana di San Giovanni in Laterano per la prevista liturgia penitenziale di inizio Quaresima col clero romano, in cui avrebbe anche confessato dei sacerdoti. "Effettivamente non andrà in Laterano - conferma all'ANSA il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni - una lieve indisposizione, per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta. Gli altri incontri procedono regolarmente".