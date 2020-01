Conte: 'Confronto maggioranza rapido, servono risposte'

"Abbiamo la possibilità di poter lavorare con grande anticipo sulla manovra, con le forze di maggioranza sarà un confronto molto intenso e serrato. Ho letto su qualche giornale di un confronto di qualche mese: no, assolutamente no. La gente attende risposte in tempi molto più rapidi, lavoreremo in un arco di tempo più ristretto". Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa congiunta con il primi ministro bulgaro Boyko Borissov parlando del confronto interno alla maggioranza.

"Ora calma e gesso e pancia a terra: il governo deve dimostrare che l'attestato di fiducia ottenuto in Emilia Romagna se lo merita e mettere in campo una stagione di cambiamento", ha detto ad Agorà, su Rai Tre il leader Pd Nicola Zingaretti in vista della verifica di governo. Dopo l'Emilia Romagna, "nessuno si è montato la testa, bisogna cominciare un'altra stagione", ha affermato Zingaretti indicando nella scuola e nella lotta alla burocrazia due temi centrali nell'agenda di governo.

Questa sera tavolo convocato alle 18.30 di giovedì sera siederanno, come prima, Dario Franceschini per il Pd, Roberto Speranza per Leu, Teresa Bellanova per Iv. La novità è che di fronte hanno Alfonso Bonafede, non Luigi Di Maio, e sullo sfondo un M5s in piena crisi. L'altra novità è che il Pd ha più forza nell'esigere che il governo cambi passo e rompa tabù come l'idea di fare un "tagliando" a quota 100 e al reddito di cittadinanza o di scrivere un nuovo decreto sicurezza. La discontinuità, insomma. Per farlo, sia il premier che gli alleati scelgono un passo felpato, per non sottoporre ad altro stress i Cinque stelle, già sull'orlo di una crisi di nervi. C'è da un lato Franceschini a spiegare che il M5s ha "bisogno di tempo", dall'altro Roberto Fico ad assicurare che c'è l'unità necessaria ad arrivare fino a fine legislatura. E c'è Conte che, pur lavorando ormai apertamente - anche a costo di irritare un pezzo di Movimento - da federatore di un campo "progressista" alternativo alla destra, non smette i panni del mediatore, capace di dare tempo al tempo.

Incalzano però i dossier, per i quali tempo non c'è. Sulla revoca della concessione ad Autostrade e la prescrizione bisognerà decidere cosa fare entro la prossima settimana, quando in commissione alla Camera si dovranno affrontare alcuni emendamenti Iv ad alto rischio. E poiché Matteo Renzi, che nel weekend riunirà la prima assemblea nazionale di Italia viva, non sembra voler deporre le armi, bisognerà cercare ancora una volta di sminare. Perciò c'è chi nel Pd ipotizza soluzioni intermedie come la revoca parziale della concessione ad Autostrade o un percorso parlamentare per le norme sulla prescrizione. Ma le difficoltà interne al Movimento non aiutano: i Cinque stelle, anche per mostrare cedimenti, mostrano posizioni rigide su entrambi i temi. Il primo dossier sul tavolo di Conte, al ritorno da una visita istituzionale a Sofia, sarà però il difficile accordo con Arcelor Mittal sull'ex Ilva. La prima scadenza è il 31 gennaio.