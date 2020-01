De Micheli: 'La decisione sulla concessione ad Autostrade è questione di giorni'

La decisione sull'eventuale revoca della concessione di Autostrade per l'Italia "la dobbiamo prendere ancora" ma "è una questione di qualche giorno. Devo attendere ancora un paio di pareri prima di fare le riunioni conseguenti". Così la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervistata da Massimo Giannini su Radio Capital a Circo Massimo. "Non dico nulla. Ho un'opinione ma la mia posizione è condizionata dal fatto di essere titolare del dossier". Patuanelli è per la revoca? "Esprime un'opinione e può farlo".

La ministra ha spiegato che sul tema "non c'è alcuna confusione, ma è stato fatto un discorso molto lineare per verificare le azioni fatte da Aspi rispetto agli impegni previsti. Ne parlo prima con il Consiglio dei ministri".

Un pratica "è una decisione che dobbiamo prendere ancora, quando la prenderemo avrete l'illustrazione di tutti i dettagli".

De Micheli non ha nascosto di avere un'opinione ma - ha aggiunto - "proprio per la delicatezza del dossier" non la esprimo. "La mia posizione condiziona le scelte personali. Voglio capire prima e condividere le scelte con i colleghi. Patuanelli non è titolare del dossier e può esprimersi con maggiore libertà. Io devo essere corretta nei confronti dei miei colleghi e del Presidente del Consiglio".