Elezioni Regionali 2020: Cresce l'affluenza, è record in Emilia Romagna

Regionali: seggi aperti da stamane alle ore 7 e fino alle 23, per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell'Assemblea legislativa in Emilia Romagna e in Calabria.

Alta l'AFFLUENZA ai seggi con cifre da record in particolare in Emilia Romagna. Alle 19 è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014.

L'affluenza in Italia per le elezioni regionali in Calabria, alle ore 19, è stata del 35,52%: il dato è in aumento rispetto al 34,68% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale.

In Emilia Romagna Stefano Bonaccini è andato a votare, accompagnato dalla moglie, attorno alle 11 nella sua Campogalliano (Modena), Lucia Borgonzoni ha invece votato alle 12,15 in un seggio di Bologna, mentre Simone Benini, attorno a mezzogiorno a Forlì. Hanno votato già stamattina Pippo Callipo e Francesco Aiello, candidati alla presidenza della Regione Calabria, rispettivamente, del centrosinistra e dell'alleanza civica del Movimento 5 Stelle. Si é recato a votare anche Carlo Tansi, candidato civico alla presidenza. Non ha potuto votare, invece, Jole Santelli, candidata del centrodestra, che é residente a Roma. Elezioni in Emilia Romagna, i commenti dei cittadini: "Nessuna ripercussione a livello nazionale"

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.

Saranno complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini sono chiamati al voto in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono circa 1,8 milioni.

A partire dalla chiusura delle urne saranno diffusi gli exit poll e le proiezioni in tempo reale sui candidati Presidente della Regione e poi, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, saranno estese alle coalizioni e alle singole liste.