Elezioni regionali in Emilia Romagna, Bonaccini allunga il passo

"La scelta di usare l'Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli l'hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno", ha detto Stefano Bonaccini, parlando dal suo comitato elettorale. Questa vittoria "sia una lezione per il futuro". "Ce n'eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare di più tra le persone", ha detto Bonaccini.

LE PAROLE DI BONACCINI

La seconda proiezione del voto in Emilia Romagna diffusa dalla Rai dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra al 48,6%; Lucia Borgonzoni, sostenuta dall'alleanza di centrodestra, al 45,5 per cento; Simone Benini (M5S) al 4%; Laura Bergamini (partito comunista) allo 0,7%.

Il Partito democratico al 31,2%, davanti alla Lega, al 31%. Sono i dati di lista che emergono dalla prima proiezione di Swg per la7. La lista Bonaccini presidente al 7,4%, E.R Coraggiosa al 4,4%, Europa Verde al 2,8%, Più Europa all'1,3%, Volt allo 0,5%. Fdi viene data all'8,3%, FI al 2,7%, Borgonzoni Presidente al 2,1%.

"Cara, vecchia Emilia Romagna, civile e democratica. Complimenti a Stefano Bonaccini e al Pd", ha scritto su Twitter il ministro Pd Lorenzo Guerini.

"Il confronto combattuto in Emilia-Romagna, in una regione governata da sempre dalla sinistra, è già una vittoria perché è un risultato che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile", ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in una nota.

Quella del M5s è "l'implosione totale", ha detto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, seguendo i risultati dello spoglio in Emilia-Romagna al comitato di Stefano Bonaccini. "Come ho cominciato a dire tanti anni fa, la parabola c'è per tutti - ha proseguito Pizzarotti - se non ci sono contenuti, se non ci sono regole e se si va dietro solo a chi comanda, quelli sono i risultati".

Alle ore 23 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. Lo rileva il sito del Viminale.