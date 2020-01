Zingaretti: spot Salvini durante Juve-Roma, mai Rai così basso

"A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l'intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna.

Mai così in basso, altro che liberta' e autonomia e lo chiamano servizio pubblico". Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti, parlando dell'anticipazione dell'intervista di Matteo Salvini sulle regionali a Porta a porta, andata in onda su Rai 1.