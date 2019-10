Gualtieri, sul ddl di bilancio siamo ai dettagli

Sul ddl bilancio "Siamo ai dettagli, il decreto fiscale è praticamente pronto e sulla legge di bilancio siamo alla fase di redazione, avendo ormai definito un quadro stabile dell'impianto della manovra": lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando con i giornalisti a margine della sua visita di oggi nella sede di Vetrya ad Orvieto.

"Non vi so dare la data esatta" ha risposto a chi gli chiedeva se il testo potrà essere trasmesso alle camere la prossima settimana. "È un lavoro tecnico e intenso - ha concluso - ma ormai la legge è chiusa e siamo molto soddisfatti".

"Noi riduciamo il debito ma lo facciamo come è giusto che sia attraverso un percorso più morbido, perché deve essere sostenibile sul piano economico", afferma il ministro dell'Economia. "Ma - prosegue - perché questa riduzione sia credibile deve avvenire in modo graduale e sostenibile per evitare un impatto negativo sulla crescita".

Arriva anche per il 2020 il bonus cultura per i 18enni, con uno stanziamento in manovra di 160 milioni. La misura era finanziata fino a fine anno e si è deciso di rinnovarla ma i fondi - a quanto si apprende - caleranno di 80 milioni, dai 240 milioni stanziati per il 2019 a 160 milioni. Nonostante il minore stanziamento l'intenzione, spiegano fonti Pd, sarebbe tenere a 500 euro la cifra data ai neo-maggiorenni per spese culturali. Sarebbe possibile "grazie a risparmi e al fatto che non tutti i 18enni hanno usato il bonus nel passato".