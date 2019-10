Leopolda: lunga fila per entrare, attesa per discorso Renzi

Lunga fila anche oggi all'esterno della Leopolda per partecipare alla terza e conclusiva giornata della decima edizione della kermesse, che ieri ha sancito la nascita ufficiale di Italia Viva con il suo simbolo.

LA DIRETTA

Centinaia le persone che hanno aspettato anche per ore di poter entrare e pienone all'interno della ex stazione di Firenze. C'è attesa per il discorso finale del leader Matteo Renzi, previsto intorno alle 12.30. Prima di lui parlerà Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione di Iv al governo.