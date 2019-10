Leopolda 10: Renzi attacca su quota 100. Boschi: 'Il Pd il partito delle tasse'

Torna sulla vicenda quota 100 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in apertura della seconda giornata della Leopolda 10. "Quando diciamo che Quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani: dico che 20 miliardi di euro messi tutti insieme su 100mila persone o 190mila come dice Salvini, 20 miliardi per 150mila persone sono un'assurdità". "Gli 80 euro valgono 10 miliardi e vanno a 10 milioni di persone, i 20 miliardi di Quota 100 vanno a 150mila persone, ed è una ingiustizia", ha osservato Renzi, secondo cui "non abbiamo niente contro quelli di Quota 100", però "il punto vero per me che bisogna pensare a domani".

LA DIRETTA

"Il Pd sta diventando il partito delle tasse", mentre "noi non siamo il partito delle tasse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino", ha attaccato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori.

Il Family Act "ci permetterà di far ripartire l'Italia, e avere un'Italia che abbia il coraggio di dirsi più felice". Lo ha affermato Elena Bonetti, ministro della Famiglia e delle pari opportunità, illustrando dal palco di Leopolda 10 le linee guida del futuro piano a favore delle famiglie: per definirlo nel dettaglio, la ministra ha annunciato l'avvio di una consultazione che durerà un anno. Fra le prime idee figurano la realizzazione di più asili nido e centri polifunzionali per le famiglie, ma anche un assegno universale mensile per i figli, l'istituzione di 'Family bond' per investire in servizi alle famiglie, congedi parentali estesi ai padri, un piano casa a favore delle giovani coppie, l'introduzione di un credito di imposta sulle attività formative. "Diamoci un anno di tempo - ha detto la ministra - per specificare le misure, scegliere la concretezza delle idee: andate nei territori, chiamate aziende e imprenditori, il terzo settore, fatevi dare idee, creeremo un luogo, il Family Hub, dove tutto questo sarà costruito".