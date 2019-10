Appello di Conte all'unità: 'Dalle forze politiche mi aspetto lealtà. Non temo ribaltoni'

Appello del premier Giuseppe Conte all'unità dopo le tensioni per il varo della manovra. "Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove - dice il premier intervistatod al Corsera - mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l'Italia, dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione".

"Abbiamo messo in piedi una serie di riforme - prosegue - che hanno bisogno di tempo per esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano. E poi abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non pagano".

Ieri nuovo botta e risposta tra M5s e Pd sulle misure.

Intanto dalle pagine del Sole 24 ore il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri parla di una riforma fiscale per abbassare le tasse a nnuncia un cantiere sulle pensioni per "gestire il 'dopo Quota 100'".