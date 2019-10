Manovra, Conte: 'Quota 100 rimane'. Iv: 'Nessuna barricata'

E' in corso a Palazzo Chigi una riunione fra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, e tecnici del Tesoro. All'incontro potrebbe partecipare anche il viceministro Antonio Misiani. Stasera prima, del Consiglio dei ministri sulla manovra, potrebbe esserci una riunione di maggioranza.

Il governo continua - dunque - a lavorare in vista del varo della manovra previsto per questa sera in un Consiglio dei ministri. Dopo le tensioni di ieri Italia Viva smorza i toni con Luigi Marattin che assicura: "Nessuna barricata su quota 100, abbiamo delle idee su come governare il Paese ed è giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat è sull'Iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilità".

Sul punto il premier Giuseppe Conte è intervenuto in un convegno del Cnr e ha puntualizzato: "Quota 100 rimane, è questo l'indirizzo politico".

IL VIDEO

"Far quadrare i conti é sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c'è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato " . "Il Consiglio dei ministri approverà stasera la manovra complessa a cui stiamo lavorando".

Il vista del Consiglio dei Ministri di questa sera "speriamo che il conflitto all'interno del Governo si calmieri e si cerchi una direzione di marcia unica", avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "In questo momento - dice - non abbiamo bisogno nè di conflitti e di confusione. Occorre pragmatismo e buon senso".