Manovra: Al via la discussione sul Def alla Camera. Governo frena sul bonus figli

Al via la discussione in Aula alla Camera sulla Nadef, la nota di aggiornamento sul Def, dopo il via libera di ieri in Senato alla risoluzione di maggioranza in materia. Arriva intanto la bozza del dl fisco che prevede una stretta sull'evasione con la possibilità di confisca dei beni come per i mafiosi per chi è condannato in sede penale per evasione.

LA DIRETTA

Nel frattempo emerge che dalla riscossione l'Agenzia delle Entrare-Riscossione dovrà recuperare nel 2019 almeno 9 miliardi di tributi non pagati. E' questo l'obiettivo fissato dall'atto aggiuntivo tra Mef e Agenzia Entrate illustrato dal presidente dell'ente Antonino Maggiore in commissione finanze della Camera. Di questi, 6,2 miliardi dovrebbero arrivare dalla riscossione ordinaria e 2,8 miliardi da rottamazione delle cartelle e saldo stralcio.

Intanto il governo frena sul bonus figli, si farà ma non in manovra.