Riforme: In Aula il taglio dei parlamentari. Fi: 'Votiamo a favore' - DIRETTA

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari, "la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni", ha detto il relatore Giuseppe Brescia (M5S). Forza Italia il suo voto a favore, con Laura Ravetto, al ddl sul taglio dei parlamentari."Al M5S dico, però, abbandoniamo la mitomania della finta democrazia diretta", sostiene Ravetto, rinnovando la necessità di lavorare ad una riforma della legge elettorale.

LA DIRETTA

Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è della Lega. Peraltro, all'inizio del dibattito non ci sono in Aula deputati leghisti. Il dibattito si protrarrà per l'intera giornata.