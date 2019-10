F35: su tavolo governo acquisto aerei per prossimo triennio

Sarebbe ancora in via definizione da parte del ministero della Difesa il quantitativo di acquisto di nuovi F35 per il prossimo triennio. E' quanto spiegano fonti parlamentari a conoscenza del dossier. Il premier Giuseppe Conte in serata si è detto "d'accordo" con il M5s sulla "rinegoziazione" degli impegni di acquisto con gli Stati Uniti. Ma da Palazzo Chigi non filtra per ora molto di più. L'adesione dell'Italia al programma per l'acquisto dei caccia, risalente al 1998, era però già stata rivista nel 2012 e l'impegno del governo con l'amministrazione Usa è passato da 131 velivoli a 90. Lo scorso maggio l'allora ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha parlato di 28 aerei già comprati e in consegna entro il 2022, che si sommano agli altri 13 acquistati in passato. Per il prossimo triennio sarebbe però ancora da definire il quantitativo dei nuovi acquisti, una decisione che spetterebbe al ministero della Difesa e sarebbe in via di definizione.