Papa Francesco arrivato a Loreto

Papa Francesco è arrivato a Loreto. L'elicottero con a bordo il Pontefice, proveniente da Roma, è atterrato presso il Centro giovanile "Giovanni Paolo II" in località Montorso. Nella città mariana, dove arriva per la prima volta, Francesco celebra stamane alle 9.45 la messa nella Santa Casa - 162 anni dopo l'ultimo Papa che lo fece, Pio IX nel 1857 -, quindi firma l'esortazione post-sinodale dedicata ai giovani, incontra i malati nella basilica e i fedeli sul sagrato e recita l'Angelus, prima del pranzo con i vescovi e il volo di rientro a Roma, previsto per le 14.45.



Al suo arrivo, il Papa è accolto dall'arcivescovo prelato di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, dal Prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, e dal sindaco di Loreto, Paolo Niccoletti. Quindi si trasferisce in auto al Santuario della Santa Casa, luogo di culto meta di milioni di pellegrini, dove la tradizione vuole sia conservata la Casa di Nazareth.

Qui è accolto dal rettore, padre Franco Carollo, dal vicario generale della Delegazione pontificia, don Andrea Principini, dal vicario generale della Prelatura della Santa Casa di Loreto, padre Vincenzo Mattia, e dal segretario generale della Delegazione pontificia, Claudio Quattrini.



Quella di Francesco, oggi nella solennità dell'Annunciazione, è la nona visita di un Papa a Loreto negli ultimi decenni: prima di lui San Giovanni XXIII, il 4 ottobre 1962 per dedicare alla Vergine gli esiti del Concilio, San Giovanni Paolo II (cinque volte) e in due occasioni Benedetto XVI, l'ultima nel 2012 a 50 anni esatti dalla storica visita di papa Roncalli.

Diverse centinaia di fedeli sono giù riuniti nella piazza del Santuario della Santa Casa di Loreto in attesa della visita del Papa nella città mariana, che stamane arriva a Loreto per firmare e affidare così alla Vergine la sua esortazione post-sinodale dedicata ai giovani. Molti dei fedeli hanno dei fazzoletti gialli del Santuario della Santa Casa, mentre la statua della "Madonna nera" di Loreto è esposta sul sagrato della Basilica.