Di Maio: 'Cittadinanza a Ramy, basta girarci intorno'

Luigi Di Maio rilancia sulla cittadinanza a Ramy, uno dei ragazzini ostaggi di Ousseynou Sy che per primo è riuscito ad avvisare le forze dell'ordine durante il sequestro del bus sulla Paullese. "Su Ramy - scrive Di Maio su facebook - confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali. Come sapete nei giorni scorsi ho scritto anche ai ministeri competenti per fare in modo che la sua pratica arrivi presto al Consiglio dei Ministri. Mi aspetto che accada. Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è d'accordo. Non stiamo a girarci troppo intorno. Diamo la cittadinanza a quel bambino".

In mattinata Matteo Salvini aveva detto che intende incontrare Ramy e la sua famiglia ma "a telecamere spente perché fare carramba che sorpresa o il Fabio Fazio a suon di milioni non mi interessa", ha detto a margine della presentazione del nuovo spazio espositivo del Policlinico Ca' Granda di Milano spiegando che si stanno facendo riflessioni sulla concessione della cittadinanza e confermando che comunque non farà la legge sullo ius soli che "non è nell'agenda di governo".

Intanto il consolato egiziano a Milano ha premiato il coraggio di Ramy. Il console generale Ehab Abosere ha consegnato questa mattina, nella sede del consolato a Milano in viale Timavo, una targa al tredicenne, che era accompagnato dal padre. Sulla targa, scritta in egiziano, un ringraziamento al giovane per aver salvato la vita dei suoi compagni e degli insegnanti sul pullman. "Il console mi ha ringraziato, mi ha detto che sono stato bravo - ha detto Ramy - e che sono orgogliosi di me".

Il sindaco di Milano Beppe Sala intanto torna sullo ius soli "io ritengo giusto che il Parlamento avvii il dibattito meglio se non dopo un fatto emozionale come questo": il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha ribadito a margine di una inaugurazione in città a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno Matteo Salvini, con cui da giorni ha uno scambio polemico sulla questione. Anche la sinistra, ha ammesso Sala, non lo ha approvato quando era al governo e quindi sta "nella sua responsabilità non essere andati fino in fondo nel riconoscimento di un diritto". "Ribadisco la mia posizione, lo ius soli è un tema da affrontare. Do per scontato che il ministro Salvini non la veda così - ha aggiunto - Mi pare una questione importante, in tanti ci vogliono mettere il cappello. Tanti mi hanno invitato a dare la cittadinanza a Ramy, ma non è questo il tema: è un ragazzo straordinario, ma sarebbe una strumentalizzazione. Invece parliamo di un tema che è di tantissimi ragazzi".