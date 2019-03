Cina, Mattarella: 'Servono investimenti infrastrutture'

Auspichiamo che con la visita del presidente Xi Ping "possano scaturire intese, idee, progetti, nei quali il partenariato italo-cinese possa ulteriormente svilupparsi, anche a più generale beneficio della collaborazione tra Europa ed Asia, che necessita di un volume, sempre maggiore, di investimenti sostenibili in infrastrutture, per assicurare un futuro di benessere e di pace per le tutte le popolazioni dei due continenti". E' quanto afferma il presidente Sergio Mattarella in una intervista ad alcuni media cinesi. L'Intervista completa sul sito del Quirinale

Con Cina solide basi e naturali convergenze - Il partenariato tra Italia e Cina è costruito su fondamenta solide, ispirate da naturali convergenze tra due antichissime civiltà. Questo legame si arricchisce costantemente di nuovi ambiti di cooperazione; e si tratta di un dato di sicuro rilievo". Lo assicura il presidente Sergio Mattarella in una lunga intervista rilasciata in occasione della Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ai giornalisti del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina.